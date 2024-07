4 z 6

Księżyc będzie czerwony! Krwawoczerwony! Jak to się dzieje?

Każdy z nas wielokrotnie widział piękne czerwone promienie wschodzącego, czy zachodzącego słońca. Padają one wówczas pod małym kątem w stosunku do powierzchni naszego globu i muszą przejść przez gęstszą warstwę powietrza niż w ciągu dnia. A gęste powietrze rozprasza światło w taki właśnie sposób.

Jak informuje crazynauka.pl, w czasie zaćmienia, Słońce, Ziemia i Księżyc ustawią się w jednej linii. Ziemia całkowicie przykryje Księżyc swoim cieniem. Światło, które do niego dotrze, to jedynie te “czerwone”, rozproszone przez naszą atmosferę, promienie przy ziemskiej krawędzi. I to one dadzą krwawy efekt.