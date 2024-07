Od lat październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Na całym świecie marki organizują w związnku z tym imprezy, wypuszczają limitowane kolekcje, czy angażują gwiazdy do charytatywnych projektów. Tak też się stało w przypadku Li Parie, i Różowego Października.

Na spotkaniu z marką zjawiło się kilka gwiazd biorących udział w akcji. Karolina Malinowska na spotkaniu pojawiła się w kurtce w modne moro, zaś Paulina Krupińska postawiła na równie modną kratę. Jednak nasz zachwyt po raz kolejny wzbudziła Edyta Herbuś. Seksowna stylizacja gwiazdy nadaje się na co dzień. Oversize'owy sweter to doskonałe rozwiązanie, nada się zarówno do dżinsów, ale również jako sukienka. Gwiazda swój look uzupełniła wielkimi okularami i niebieską torebką Be my Lilou.

Zobaczcie więcej zdjęć z tego spotkania: