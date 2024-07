1 z 11

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, żyją tak jak każda rodzina. Para wybrała się do sklepu z dywanami, bo najwyraźniej nadal się urządzają. Do sklepu zabrali ze sobą córeczkę Antoninę. Mała ma już pół roku i mimo, że oboje rodziców pracuje to Paulina Krupińska z Sebastianem Karpielem-Bułecką starają się wymieniać opieką nad córeczką i zajmować się na zmianę, aby nie korzystać z opiekunek.

Codziennym rytuałem jest spacer Pauliny z Antosia. Czy to śnieg czy to deszcz spacer musi być. Dlatego często można Paulinę spotkać z wózkiem koło Wilanowa. Czasem korzysta z komunikacji miejskiej. I każdy oglądając te zdjęcia nie sposób nie pomyśleć jak zwyczajna, rodzina bez czerwonego dywanu czy korony na głowie. Zobacz naszą galerię z miłymi rodzinnymi zdjęciami.

