Okazuje się, że mieszkanie w sąsiędztwie gwiazdy to nie chluba, a przekleństwo. Sąsiedzi byłej Miss Świata, Anety Kręglickiej od dawna mają z nią na pieńku. Ostatnio czara goryczy przelała się na tyle, że sąsiędzi zgłosili sprawę do sądu. Chodzi o lawiny śniegu spadające wprost z dachu domu Kręglickiej do ogrodu państwa Rutkowskich - donosi "Super Express".

Reklama

- Wszystko, co zasadzę, ginie od nadmiaru wody, jaka spływa z ich dachu. Próbowałam rozstawiać namioty, ale to nie pomaga, bo śnieżne lawiny i kaskady wody wszystko niszczą - opowiada sąsiadka.

Kręglicka nie czuje się jednak winna i całą sprawę skwitowała słowami, że "sąsiedzi niepotrzebnie się czepiają".

Sąd nakazał wypłacić jej 25 tysięcy złotych odszkodowania. Była Miss odwołała się jednak od wyroku sądu. Następna rozprawa już wkrótce.

Reklama

Uważacie, że Kręglicka powinna ponieść za to konsekwencje i zapłacić 25 tysięcy odszkodowania?



pijavka