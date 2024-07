Wczoraj w Warszawie odbyła się premiera ekskluzywnego produktu marki Sisley. Event przyciągnął wiele gwiazd, które podążają za nowinkami kosmetycznymi, aby jak najlepiej zadbać o siebie i zachować młodość. Wśród gości znalazła się m.in. Małgorzata Kożuchowska. Ikona stylu znów zachwyciła ciekawą kreacją.

Aktorka na spotkaniu pojawiła się w pięknej jedwabnym płaszczu z kwiatowym printem, idealnie zastępującym sukienkę. Jego kolorystyka, chodź nie nawiązywała do letniej aury idealnie pasowała do atmosfery lunchu na świeżym powietrzu. Małgorzata swoją dzienną stylizację rozjaśniła dobierając do niej błękitno-pastelową, skórzaną torbę XXL w stylu retro. Look znakomicie zwieńczył delikatny makijaż.

Kożuchowska na konferencji tryskała znakomitym humorem. Dużo się śmiała, a także prowadziła ciekawe konwersacje ze swoimi koleżankami.

Jak oceniacie wczorajszą stylizację Małgorzaty Kożuchowskiej?

Pozostałe gwiazdy na konferencji Sisley: