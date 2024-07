Agnieszka Szulim przez lata była związana z TVP, ale dopiero to TVN uczynił z niej jedną z topowych gwiazd. Prezenterka w ciągu kilku miesięcy wypracowała sobie status najbardziej bezkompromisowej gwiazdy, nie zwracającej uwagi na konsekwencje swojego zachowania.

Szybki sukces spowodował, że Szulim trafiła do rankingu "Dwa kciuki w górę" skomponowanego przez dwutygodnik "Party" z okazji 6. urodzin. Agnieszka uplasowała się na 2. miejscu, ustępując tylko Magdzie Gessler. Kto przyznał jej zaszczytną pozycję? Karolina Korwin Piotrowska i dziennikarz magazynu, Aleksander Rogoziński.

- Skok sześciolecia, to pewne. Spory postęp - od bezbarwnej i nadętej "pindy z kwiatkiem" po jedną z największych i najbardziej lansowanych gwiazd, której boją się starsze telewizyjne koleżanki. To jeden z najlepszych transferów TVN w historii. Do tego bardzo fajna, normalna i pracowita dziewczyna, autentycznie zaangażowana w sprawy zwierząt. I jako jedna z niewielu ludzi w Polsce nie boi się mówić tego, co myśli, bez względu na konsekwencje. W zakłamanym celebryckim światku - to absolutny luksus.