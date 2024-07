Wczoraj na prezentacji jesiennej ramówki TVN Style nie mogło zabraknąć Karoliny Korwin Piotrowskiej, która jest chyba najpopularniejszą twarzą stacji. Z tej okazji zapytaliśmy dziennikarkę co sądzi na temat... Dody i Radka Majdana, którzy niedawno ożywili medialne dyskusje na temat swojej relacji zasiadając przy jednym stole na weselu Tomka Luberta i Ewy Wojtasik. Przypomnijmy:

Według Korwin Piotrowskiej Doda i Majdan powinni do siebie wrócić, bo dzięki nim kolorowa prasa i internet przestaną przeżywać kryzys. Przy okazji Karolina oceniła także samą Dodę. Według niej ona ma w sobie to "coś", co przykuwa uwagę. Zobaczcie wideo:

