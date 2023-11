3 z 9

Okazuje się, że nie od początku było tak kolorowo. Maciej spóźnił się na wywiad, czym od razu zraził do siebie Joannę. Co ciekawe, sam nie chciał przeprowadzić z nią wywiadu. Ostateczni pomimo wielu przeciwnościom losu okazało się, że Koroniewska i Dowbor są bardzo podobni do siebie... i to ich połączyło!

A jak wyglądała ich pierwsza randka?