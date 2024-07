Joanna Koroniewska komentuje sensacyjne doniesienia "Faktu". Dziennik podał dziś, że między popularną aktorką a Agnieszką Hyży doszło do ostrej awantury na wspólnych wakacjach. Panie miały pokłócić się o karierę i wychowywanie dzieci, a także o... mężów! Jaka jest prawda?

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat przyjaźnią się z małżeństwem Hyżych. Często się spotykają, a niedawno bawili się razem w Sopocie. To tam Joanna i Agnieszka miały się ostro pokłócić:

Gdy Joasia stwierdziła, że ostatnio nie ma na nic czasu, Aga parsknęła śmiechem. Zdziwiona Koroniewska zapytała, co ją tak śmieszy i zaczęła się jatka. W pewnym momencie zaczęły się przekrzykiwać, która z nich jest bardziej zapracowana i która jest lepszą matką. Popielewicz stwierdziła, że Asia nie może narzekać na swój ciężki los, bo od dawna nigdzie nie pracuje. W przeciwieństwie do niej, która łączy bycie matką z karierą. To był istny cyrk - czytamy w Fakcie.