Joanna Koroniewska jest obecnie z rodziną na wakacjach. Spędza je nad polskim morzem. Aktorka wrzuca leniwe zdjęcia z plaży i cieszy się chociaż z odrobiny słońca. Ale lato w tym roku nas nie rozpieszcza. Podstawa to wełniana czapka chroniąca od wiatru i ciepłe ubranie.

Zobacz, jak Joanna Koroniewska odpoczywa od pracy z mężem oraz córką. Maciej Dowbor w tym czasie sporo trenuje do triathlonu, a córka Janinka bawi się z psem na plaży.

W weekend błogi spokój aktorki zburzyły doniesienia "Faktu", że Joanna Koroniewska poróżniła się z Agnieszką Hyży o to, która z nich jest bardziej zapracowana i zmęczona.

Gdy Joasia stwierdziła, że ostatnio nie ma na nic czasu, Aga parsknęła śmiechem. Zdziwiona Koroniewska zapytała, co ją tak śmieszy i zaczęła się jatka. W pewnym momencie zaczęły się przekrzykiwać, która z nich jest bardziej zapracowana i która jest lepszą matką. Popielewicz stwierdziła, że Asia nie może narzekać na swój ciężki los, bo od dawna nigdzie nie pracuje. W przeciwieństwie do niej, która łączy bycie matką z karierą. To był istny cyrk - czytamy w Fakcie.