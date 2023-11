1 z 5

To news dnia! Joanna Koroniewska jest w ciąży! Jak donosi nowy "Flesz" to już piąty miesiąc. Już w styczniu aktorka i jej mąż, Maciej Dowbor, po raz drugi zostaną rodzicami. Wszyscy zastanawiają się więc, co dalej z karierą Koroniewskiej. Dawno nie widzieliśmy jej na małym ekranie, a plotki o tym, że wróci do "M jak miłość", nie sprawdziły się...

Joanna Koroniewska wróci do pracy w maju 2018 roku!

Zobacz: Czy Joanna Koroniewska wróci do "M jak miłość"? Czy jej postać zostanie uśmiercona? Zapadły decyzje!

Jednak już w maju 2018 roku, kilka miesięcy po urodzeniu drugiego dziecka, Joanna wróci do pracy i zagra w... Sprawdźcie na kolejnej stronie.

Zobacz: Joanna Koroniewska pokazała zdjęcia z wakacji z Maćkiem i córką Janiną. Urlop daje jej w kość?