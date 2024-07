2 z 7

Jak udało nam się ustalić, scenarzyści nie planują uśmiercać Małgosi Mostowiak, co daje nadzieje na to, że córka marnotrawna kiedyś wróci do rodziny w "M jak miłość". Agentka Joanny Koroniewskiej wyraźnie zaznaczyła, że aktorka nie wróci do serialu. Dlatego wyjścia są dwa, albo Joanna Koroniewska zostanie zastąpiona przez inną aktorkę lub na razie w tym wątku nie wydarzy się nic.

I co Wy na to? Zobaczcie jaką fajną była Małgosią Mostowiak - zdjęcia Joanny Koroniewskiej w naszej galerii.