Hugh Laurie za sprawą roli „Dr House’a“ stał się jednym z najbardziej znanych i lubianych aktorów na świecie. W serialu stworzył tak fantastyczną postać, że jego fani nie wyobrażają sobie nikogo innego w roli szalonego doktora. Tymczasem Laurie zapowiedział właśnie, że jest już nieco zmęczony graniem. Co więcej, dodał, że ósmy sezon serialu, będzie jego ostatnim. Swoją decyzję wytłumaczył tym, że serial dał mu sławę, ale pozbawił go życia prywatnego. Właśnie dlatego aktor chce wrócić do Wielkiej Brytanii i ratować swoje małżeństwo, które przeżywa kryzys oraz poświęcić czas trójce dzieci. Nietrudno się domyślić, że jego odejście może oznaczać koniec serialu „Dr House“.

Reklama

Myślicie, że ktokolwiek mógłby go zastąpić?

Reklama

daks