W poniedziałek 12 maja, serwis TMZ opublikował sensacyjne wideo na którym widać jak Solange Knowles bije swojego szwagra Jay''''a-Z. Nagranie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu w windzie budynku w którym odbywało się after party po gali MET 2014. Ochroniarz próbował powstrzymać rozwścieczoną Solange, ale ta się nie dała i zadawała raperowi kolejne ciosy, ten jednak żadnego nie odwzajemnił. Przypomnijmy: Wideo z bójki Solange i Jay-Z. Co doprowadziło ją do takiej furii?

Co ciekawe, Beyonce stała obok i nawet nie próbowała zareagować. Tylko przez sekundę stała przed mężem, jakby chciała go ochronić przed atakami swojej siostry. Po chwili wszyscy opuścili windę jakby nic się nie stało i każdy poszedł w swoją stronę. Nie wiadomo co były przyczyną takiego zachowania gwiazdy.

Być może brak reakcji Beyonce był powodem dla którego Solange postanowiła... usunąć zdjęcia znanej siostry ze swojego profilu na Instagramie. Wygląda to tak, jakby chciała całkowicie usunąć ją całkowicie ze swojego życia. Z 500 zdjęć zdecydowała się zostawić tylko jedno. Bee chwilę po gali na której doszło do bijatyki, wstawiła zdjęcie z fragmentem modlitwy w której prosi Boga o pomoc w wyborze przyjaciół i odcięciu się od osób, które wywierają na nią zły wpływ.

Teraz nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalny komentarz pary. Być może idealne życie wokalistki to tylko złudzenie?

