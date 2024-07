Do ostatniego poniedziałku Beyonce mogła poszczycić się nieskazitelnym wizerunkiem, ale w jednej chwili jej perfekcyjne życie zostało zakwestionowane. Wtedy właśnie do sieci przedostało się nagranie wideo, na którym widzimy jak siostra artystki rzuca się z pięściami na Jaya-Z, a Beyonce ani przez moment nie reaguje na bójkę. Skandal pociągnął za sobą kolejne sensacyjne i niewiarygodne wręcz doniesienia. Przypomnijmy: Jay-Z do Beyonce: "Ty pie***lona dzi*ko!" Na jaw wyszedł kolejny skandal

Amerykańskie media rozpisują się o przyczynach konfliktu, wyciągają też na światło dzienne wypowiedzi osób z kręgu najbliższych znajomych gwiazd. Wszystko jednak wskazuje, że afera może się tak szybko wyciszyć, jak zrobiło się o niej głośno. Portal TMZ.com donosi, że Jay-Z i Solange byli widziani we wtorek w jednym z salonów z biżuterią w Nowym Jorku. Cała sprawa wydaje się o tyle dziwna, że wczoraj Solange skasowała ze swojego konta na Instagramie wszystkie zdjęcia, na których była Beyonce. "Queen Bee" natomiast umieściła dzisiaj aż 4 fotografie z siostrą... Rzecznicy prasowi gwiazd wciąż konsekwentnie milczą.

Z pewnością jest to jedna z bardziej tajemniczych spraw w amerykańskim show-biznesie. Jak myślicie, jaki będzie jej finał?

