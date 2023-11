Revol i jej przyjaciel podczas konferencji zarzucili Pakistańczykom kłamstwo oraz tłumaczyli, że chcieli oni gwarancji finansowych, które wzrastały z minuty na minutę. Kiedy udało się je zebrać, i tak nie byli chętni to wysłania helikoptera po Mackiewicza (znajdował się na 7000 metrze):

Początkowo prosili o 15 tysięcy dolarów, ale z biegiem czasu ta liczba wzrosła do 20 tysięcy, a następnie do 40 tysięcy. Po zorganizowaniu internetowej zbiórki udało się uzyskać 50 tysięcy dolarów w ciągu pięciu godzin. Na próżno Zarządca wojskowych helikopterów wymagał, by pieniądze zostały zdeponowane w biurze. Ambasada Polski zebrała takie fundusze. Stawką było ludzkie życie, a oni okłamali nas. Pakistańczycy powiedzieli, że samoloty osiągną taką wysokość, ale później dowiedzieli się, że nie jest to możliwe - mówił Giambiasi