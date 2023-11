Lekarz polskich himalaistów, Adam Domanasiewicz, na podstawie ostatnich zdjęć Tomasza Mackiewicza z Nanga Parbat oraz relacji jego towarzyszki, którą udało się uratować, Elisabeth Revol, ocenił stan zdrowia himalaisty. Jak twierdzi lekarz - na uratowanie Tomasza nie było żadnych szans:

Jak patrzę na te zdjęcia, to widzę człowieka w stadium choroby wysokościowej. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że marzeniem byłyby możliwości udzielenia mu pomocy, ale najprawdopodobniej on nie przeżył pierwszej nocy, kiedy został sam. Nawet gdyby zostali we dwójkę, obydwoje by tak skończyli. (...) Ten człowiek był na kompletnym zerze. Kontynuacja jakiegokolwiek wysiłku, nawet w dół, nie była już możliwa - powiedział Domanasiewicz w rozmowie z TVN 24.