Tomasz Mackiewicz nigdy nie ukrywał tego, że miał poważne problemy z narkotykami - był uzależniony od heroiny. Z pierwszego odwyku uciekł, ale wiedział że sam z nałogiem nie skończy. Musiał leczyć się w Monarze m.in. na Mazurach, żeby wyjść na prostą. Kiedy udało mu się uporać z demonami przeszłości, postanowił wyruszyć w podróż po całym świecie - głównie autostopem.

Tomasz Mackiewicz dużo podróżował

W ośrodku misyjnym Jeevodaya w Indiach uczył języka angielskiego trędowate dzieci. Kiedy wrócił z podróży, Tomasz zaczął studiować filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Kiedy przebywał w Niemczech, poznał Joannę, oświadczył się jej i zostali małżeństwem. Potem postanowił wyjechać do Irlandii - tam też poznał kogoś, kto na zawsze zaszczepił w nim miłość do gór...

Tomasz Mackiewicz poznał w Irlandii Marka Klonowskiego, który zachęcił go do wspinania się. Jak podaje "Newsweek", jedną z gór którą zdobył Mackiewicz był Chan Tengri. Zajęło mu to ponad miesiąc. Filmik z tego wyczynu zadedykował swoim bliźniakom Xaweremu i Maksowi. To wideo znajdziecie poniżej:

Kiedy Mackiewicz wszedł na szczyt, zostawił tam foliową torebkę. Z dużym wzruszeniem zostawił ją na szczycie. Jak przyznał osiem lat później w torebce znajdowały się prochy Xawerego.

Pierwsze małżeństwo Mackiewicza się rozpadło. Jak pisze "Newsweek", jedną z głównych przyczyn była właśnie śmierć ich syna. Xawerego Mackiewicz próbował ułożyć sobie życie na nowo - poznał Annę, z którą się ożenił i został ponownie ojcem. Zaczął pracować przy stawianiu masztów pomiarowych.

Ale Mackiewicz zdecydował się poświęcić swoje życie nie pracy i nie rodzinie, a górom. Jego osiągnięcia zostały docenione - został nominowany do nagrody Kolosów:

Za to, co robił w górach, dostał nominację do nagrody podróżniczej, Kolosów. Na scenie w Gdyni wielka feta, oklaski, reflektory. W tym czasie za sceną zrzucaliśmy się na niego do kapelusza, ile kto miał. Tomek wszystkie pieniądze pakował w góry. W domu była bida – powiedział znajomy Joanny i Tomasza w rozmowie z Newsweekiem.

Nanga Parbat była od zawsze marzeniem Mackiewicz - próbował zdobyć ją siedem razy. Ostatnim razem udało mu się tego dokonać. Zdobył szczyt, ale nie wrócił...

Tomasz Mackiewicz - jego tajemnice.