Buty zaprojektowane przez Jeffrey'a Campbella podbiły serca wielu modowych pasjonatek. Szybko stały się obiektem pożądania wielu kobiet, a tym samym stały się kolejna kultową rzeczą, którą warto mieć.

Modę na botki z charakterem rozpowszechniły oczywiście gwiazdy. Wśród polskich celebrytek szczególną słabość ma do nich Marina. Trzeba przyznać, że wspaniale uzupełniają jej rockowe stylizacje.

Ostatnio na "jeffrey'e" skusiła się także Patrycja Kazadi. Jednak zestawienie ze spodnicą bezą i skórzaną kurtką sprawiło, że Patrycja wygląda po prostu ciężko. Należy pamiętać, ze tego rodzaju buty, podobnie jak w przypadku innych botków za kostkę mogą optyczne pogrubiać i skracać nogi, dlatego też o ile decydujemy się na noszenie do nich spódnic powinny być one mieć długość przed kolano.

A wy, co sądzicie o takich butach? Kto je lepiej zestawił, Marina, czy Patrcyja Kazadi?

