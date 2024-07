Na otwarciu sklepu Sinsay w warszawskiej CH Reduta pojawiło się kilka celebrytek, które na tę okazje wybrały wyjątkowo kolorowe kreacje. Katarzyna Burzyńska w długie sukience w tęczowe paski wyglądała świeżo i bardzo wiosennie. Marta Wierzbicka w kolorowej kurtce House i zabawnych dodatkach wyglądała świetnie. A Jessica Mercedes, jak zwykle postawiła na kolor. Pomarańczowa marynarka, szałowe buty i torebka Be My Lilou to doskonałe połączenie.

Sinsay dedykuje premierową kolekcję dziewczynom w wieku 15-24 lat, które szukają inspiracji dla codziennych stylizacji, ale także niebanalnych zestawów imprezowych. Projekty powstały z myślą o dziewczynach, które nie boją się modowych eksperymentów, świadomie kreują swój wizerunek, raz wyglądają jak grzeczne wrażliwe romantyczki, aby za chwilę pokazać się w oryginalnym, zadziornym stylu.

Sinsay chce zaskakiwać swoje klientki odważną żonglerką przeróżnych stylów, od delikatnego romantyzmu, przez luz street fashion, po rockowe szaleństwo.

Zobaczcie więcej zdjęć z otwarcia: