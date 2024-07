45-letnia Jennifer Lopez zazwyczaj stawia na seksowne kreacje odsłaniające jej zgrabne ciało. Jednak w ostatnich dniach gwiazda wzięła udział w premierze filmu animowanego w Los Angeles i zaskoczyła wszystkich swoim nietypowym lookiem.

Specjalnie na tę okazję wybrała rozkloszowaną sukienkę jednego ze swoich ulubionych projektantów - Zuhaira Murada (koktajlowa sukienka w kolorze baby blue pochodzi z kolekcji na jesień 2015). Jej uzupełnieniem były cudowne szpilki od Christiana Louboutina, złota kopertówka i prosta fryzura. Ten delikatny look mógł wydawać się trochę za słodki, ale to miła odmiana dla kipiących seksem kreacji, do których przyzwyczaiła nas Jennifer Lopez. My jesteśmy na tak!

