Druga edycja "Project Runway" wzbudza wiele emocji i cieszy się sporym zainteresowaniem. Jednak nie tylko jurorzy i specjalnie zaproszeni goście utrudniają pracę projektantom. W jednym z odcinków uczestniczce dała się we znaki modelka Marta Sędzicka. Zobacz: Sędzicka nie dała się polubić w Top Model. W Project Runway zachowuje się jeszcze gorzej

Wczoraj gościem specjalnym odcinka była Małgorzata Rozenek, która dość surowo oceniała projektantów. Uczestnicy musieli zaprojektować stroje dla pracowników hotelu, więc prowadząca "Piekielny Hotel" miała sporo do powiedzenia w tym temacie. Szczególne emocje wśród jurorów wzbudziła pomysł Bartka Wcisło, który Rozenek od razy skrytykowała. Anja Rubik była nieco odmiennego zdania, przez co doszło do ostrej wymiany zdań.

Rozenek: To ani nie jest funkcjonalne, ani praktyczne, ani nie jest ładne, ani nawet nie jest tanie w produkcji ani w utrzymaniu. Tu nie ma zalet. Wykonałeś kawał roboty i powinieneś mieć poczucie klęski, bo ciężka praca w tym momencie nie obroniła się. Rubik: Ja się nie zgodzę. To jest takie złe, że tam jest coś genialnego w tym. Rozenek: Trochę wy wpadacie w geniusz w tym momencie. To jest połączenie jaskiniowca z Pocahontas z motywami góralskimi... Rubik: Ty nie łapiesz tego klimatu, ja rozumiem, ale... Rozenek: Nie, to nie jest nie łapanie klimatu. Wiem, jakie są zasady. Rubik: Ale o czym wy mówicie? Rozenek: O sztuce i regułach. Rubik: O sztuce? Ty mówisz o sztuce i regułach? Jedno i drugie nie ma nic wspólnego. Właśnie w sztuce nie ma w ogóle reguł. To nie jest nudne i zaufaj mi Bartek, ja mam ogromne doświadczenie w świecie mody.

A Wam się podobał ten projekt?

