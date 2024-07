Marta Sędzicka dała poznać się wszystkim widzom ostatniej edycji Top Model jako jedna z najbardziej niepokornych modelek w show. Zawsze stawiała na swoim, była pewna siebie i za wszelką cenę chciała wygrać program. Przypomnijmy: Sędzicka nie pogodziła się z porażką w Top Model? Dogryzła Osi

Dziś Martę możemy oglądać w innym show TVN, Project Runway, gdzie jest jedną z muz biorących w nim udział projektantów. Już jutro zobaczymy odcinek, kiedy to Sędzicka ostro oceni projekt Anny Młynarczyk. Celebrytka postawiła na swoim, ponieważ ta wcześniej zbagatelizowała jej zdanie w kwestii fryzury i makijażu:

Teraz mam gdzieś jej zdanie. Ona miała mnie gdzieś wcześniej, a teraz ja umaluje się jak będę chciała i uczeszę się jak będę chciała. Jakby to było prawdziwe życie to wywaliłabym to do kosza - słyszymy we fragmencie show na tvn.pl