Minimalizm. Tym jednym słowem można opisać anglojęzyczną produkcję szwedzkiego zespołu Säkert!, który w Skandynawii jest jednym z najwyżej notowanych odkryć tego roku. Piosenka "Can I" zapowiada \ międzynarodowy album grupy (anglojęzyczną wersję płyty "På engelska"), który ma najpierw ukazać się w Stanach Zjednoczonych, a potem w kilku krajach Europy.

Wracając jednak do temu. Teledysk nie skupia się na talencie montażystów i speców od efektów wideo, a na ludzkich uczuciach. Do pracy przy klipie, Säkert! zaprosili fanów z całego świata. Wystarczyło, że każdy zainteresowany wysłał swoje zdjęcie z napisaną po angielsku wyznaniem "na co się odważył". Wszystkie fotografie zebrano w jedno miejsce i jak zapewnia wokalistka grupy, Annika Norlin, mają one być dowodem na to, że można osiągać cele jeśli się bardzo tego chce.

My bardzo chcemy podzielić się z wami tym skromnym projektem, którego prostota i przesłanie nas zwyczajnie urzekły. A że do tego doszła wyciszająca myśli muzyka... Zobaczcie i posłuchajcie sami.

