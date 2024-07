Promocja trzeciego albumu Jamesa Morrisona "The Awakening" (premiera w Polsce - 26 września) ruszyła pełną parą. Po spektakularnym sukcesie piosenki "Broken Strings" nagranej w duecie z Nelly Furtado, ten brytyjski wokalista podbija listy kolejnym, tym razem solowym kawałkiem "I Won't Let You Go"! Jest to wrażliwy utwór, z piękną linią melodyczną, bogate instrumentarium i do tego teledysk, z bardzo dobrymi zdjęciami. Nie mogliśmy oprzeć się, aby nie podzielić się z wami tą nowością, która klimatycznie jest połączeniem klasycznego soulu z nowymi brzmieniami.

Jak oceniacie efekt finalny?

