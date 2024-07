Klaudia Halejcio w Londynie

1 z 11

Klaudia Halejcio jest jedną z najładniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Halejcio prowadzi też bloga, na którym dzieli się swoimi pasjami - ostatnio polecała też sposoby na jesienna chandrę.

Aktorka zakończyła niedawno zdjęcia do serialu "Hotel 52". Niemal od razu wyjechała do Londynu, ale nie był to zwykły urlop. Klaudia odwiedziła stolicę Anglii, aby uczestniczyć w intensywnym kursie języka angielskiego w znanej międzynarodowej szkole Kaplan International Colleges. W przyszłości ma to jej pomóc w zdobywaniu kolejnych ról.

Poznałam wielu fantastycznych ludzi. Tak wiele mogliśmy się od siebie nauczyć i nie mówię tylko o języku angielskim. Poznawałam ich kulturę, wrażliwość i… kuchnię. Organizowaliśmy kulinarne popołudnia z kuchnią włoską, hiszpańską, tajską i polską. Razem bawiliśmy się także na halloweenowej imprezie, odkrywaliśmy uroki Camden Town i Soho w nocy, ale znaleźliśmy też czas na National Gallery, British Museum czy Tate Gallery. Było bardzo intensywnie i niesamowicie - wyznała Klaudia.

