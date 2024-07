Dziś wieczorem odbył się wielki finał trzeciej edycji "X-Factor". Klaudia Gawor, Grzegorz Hyży i Wojciech Ezzat ostatni raz wystąpili na scenie jako uczestnicy muzycznego show. Wokaliści stoczyli ostateczną walkę o głosy, kontrakt płytowy, 100 tysięcy złotych i samochód. Emocje podczas koncertu osiągnęły najwyższy poziom.

Finaliści show w towarzystwie zespołu wystąpili na scenie trzy razy. Najpierw każdy z nich piosenkę, która najbardziej zachwyciła jurorów podczas programów na żywo. Grzegorz ponownie wykonał "Seven Nation Army", Wojciech przypomniał "With A Little Help From My Friends", a Klaudia jeszcze raz zaśpiewała "Becasue You Loved Me".

W drugiej rundzie finaliści "X-Factor 3" wykonali swoje premierowe single. Grzegorz Hyży zaśpiewał piosenkę "Pragnienie", Wojciech Ezzat premierowo wykonał utwór "Ilu", natomiast Klaudia Gawor zaprezentowała się w kompozycji "Lekkość Życia Bez Słów". Myślicie, że już wkrótce któreś z tych nagrań stanie się przebojem?

W ostatniej rundzie trójka finalistów wystąpiła w duetach z gwiazdami muzycznej sceny. Grzegorz zaprezentował się na scenie z Rea Garvey''''em, Grzegorz miał zaszczyt spotkać się z Tanitą Tikaram, a Klaudia na żywo zaśpiewała z Edytą Górniak. Zobacz: Tak wyglądała próba Gawor i Górniak

Ostatecznie głosami widzów zwycięzcą trzeciej edycji "X-Factor" została Klaudia Gawor. Myślicie, że uda jej się osiągnąć sukces i spełnić marzenia o wielkiej karierze?

