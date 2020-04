Anna Lewandowska pokazała pokój Klary. Co za minimalistyczny wystrój!

Anna Lewandowska na Instagramie jednej ze swoich marek zaprezentowała zdjęcie pokoju Klary. Wnętrze urządzone jest w minimalistycznym stylu i dominują w nim dwa kolory: biel i pudrowy róż. Okazuje się, że dziewczynka jest fanką gotowania podobnie, jak jej mama. Ma wszystkie niezbędne sprzęty, aby przygotować posiłek - oczywiście zabawkowe. Tylko spójrzcie, jak Klara Lewandowska gotuje na swojej drewnianej kuchence. Uroczy widok!

Jak wygląda pokój Klary Lewandowskiej?

W pokoju Klary Lewandowskiej dominuje biel i naturalne drewno. Większość zabawek jest ekologiczna i wykonana z drewna. O pokoju można powiedzieć, że jest urządzony w duchu Montessori bez krzykliwych kolorów. Jednak pudrowy róż podkreśla to, że mieszka w nim dziewczynka.

Klara Lewandowska jest już prawie trzylatką, a to oznacza, że jej zabawy są coraz bardziej świadome i często naśladuje w nich to, co widzi wokół siebie. Jak wiadomo Anna Lewandowska uwielbia gotować i spędza dużo czasu w kuchni, szczególnie teraz, kiedy przebywa w domu podczas kwarantanny, nic więc dziwnego, że Klara naśladując mamę gotuje na swojej zabawkowej drewnianej kuchni. Ma tam wszystkie niezbędne produkty.

Zdrowe przekąski Klary Lewandowskiej!

Anna Lewandowska pokazała też, co Klara je jako przekąskę w ciągu dnia. Na tacy w kształcie królika zobaczymy słynne już kulki mocy, jabłka, mandarynki, marchewki pokrojone w słupki i suszone owoce. Trenerka przywiązuje ogromną wagę do zdrowej diety całej rodziny i widać, że jej córka też od najmłodszych lat nabiera dobrych nawyków żywieniowych. Brawo!

Kuchenka Klary Lewandowskiej to wspaniała zabawka dla dzieci!

Zabawy Klary z Robertem Lewandowskim!