Robert Lewandowski uczesał Klarę... odkurzaczem. Przy okazji pokazał twarz Laury!

W domu Lewandowskich nastała chwilowa zamiana ról, teraz to Robert opiekuje się córeczkami pod nieobecność Ani. Choć to zazwyczaj piłkarz ze względu na specyfikę swojej pracy jest w stałych rozjazdach, tym razem to właśnie jego żonę wezwały obowiązki zawodowe. Trenerka musiała na kilka dni opuścić Monachium i przylecieć do Polski. Robert Lewandowski postanowił pochwalić się, jak radzi sobie z codziennymi sprawami pod nieobecność żony. Szczególną uwagę zwraca niecodzienny sposób sportowca na zrobienie Klarze idealnego kucyka. Zaradny tata postanowił użyć do tego... odkurzacza! Jak mu to wyszło i co na to Ania Lewandowska? Przekonajcie się sami!

Robert Lewandowski pokazuje twarz Laury, a Klarze układa fryzurę... odkurzaczem!

Ania i Robert Lewandowscy bardzo dbają o prywatność swoich pociech. I choć sportowe małżeństwo skrycie ukrywa twarze Klary i Laury, to dziewczynki cieszą się ogromną sympatią ze strony fanów piłkarza i jego żony. Zazwyczaj to Roberta nie ma w domu, a córeczkami zajmuje się Ania, jednak tym razem role się odwróciły. Trenerka w celach zawodowych musiała na kilka dni wyjechać z Monachium do Polski, pozostawiając dziewczynki pod opieką męża. To nie pierwszy raz, kiedy odnoszący sukcesy piłkarz został z nimi sam, jednak jedna z sytuacji, którą ujawnił Robert, szczególnie poruszyła internautów. Dumny tata pochwalił się, jak robi kucyka swojej starszej córce, Klarze. Użył do tego nietypowego sprzętu, którego raczej próżno szukać w salonach fryzjerskich. Robert Lewandowski postanowił w zrobieniu córce fryzury wspomóc się... odkurzaczem! Jak zareagowała na to Ania Lewandowska?

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała twarze córek. Tak spędzają czas na wakacjach

Instagram @_rl9

Robert Lewandowski korzysta z każdej wolnej chwili, aby spędzić czas ze swoją rodziną. Chętnie dzieli się tymi momentami na swoich mediach społecznościowych, co zawsze wywołuje falę ciepłych komentarzy od jego fanów. Tym razem, kiedy został sam z córkami, postanowił pochwalić się pewną zabawną sceną z życia codziennego. Piłkarz ujawnił, w jaki sposób układa fryzurę swojej 4-letniej córce, Klarze. Gwiazdor użył do tego odkurzacza! Krok po kroku pokazał, jak przebiegł proces tworzenia kucyka na głowie jego pociechy. Najpierw rurą od odkurzacza zassał śliczne blond włosy Klary, następnie upewnił się, czy wszystkie kosmyki zostały zebrane, a na koniec zsunął z końcówki rury, wcześniej na nią założoną gumkę do włosów. Robert podpisał filmik żartobliwym:

- Kiedy mamy nie ma w pobliżu

Oznaczył również profil Anny Lewandowskiej. Jak myślicie, w jaki sposób na ten filmik zareagowała trenerka? Jej odpowiedź może Was zaskoczyć!

Zobacz także: Robert Lewandowski o karierze i tęsknocie za Polską: "Mam 33 lata. Nie powiem, że mnie to nie męczy"

Po raz kolejny okazuje się, że Ania Lewandowska ma niezawodne poczucie humoru. Gwiazda udostępniła fryzjerskie wyczyny męża na swoim profilu, a następnie wstawiła screena z rozmowy wideo ze swoją rodziną. Widać na nim nie tylko twarz Roberta, ale także... ich młodszej córki - Laury!

- @_rl9 - podpisała zdjęcie trenerka

Nie tylko Ani spodobał się nowy sposób czesania ich córki. Również fani nie kryją zachwytu w komentarzach pod postem!

- Super sobie poradziłeś - Lewy ojciec roku - Jesteście super rodzinką - komplementują obserwatorzy słynnej pary.

A jak wam się podoba ten niekonwencjonalny sposób na szybką fryzurę?