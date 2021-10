Anna Lewandowska pokazała stylizacje córek na Halloween. Laura jak "Calineczka"!

Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na kolejny wakacyjny wyjazd. Trenerka pochwaliła się pierwszymi rodzinnymi zdjęciami z urlopu. Siostrzana miłość Klary i Laury rośnie w siłę, a dowodem jest przeurocze zdjęcie, które zamieściła w sieci ich mama. Można na nie patrzeć bez końca! Przy okazji internauci stwierdzili, że Klara to córeczka tatusia. Co na to Anna Lewandowska? Koniecznie zobaczcie ten mały rodzinny album. Zobacz także: Anna Lewandowska zaskakuje kolejnym zdjeciem i wyznaniem o akceptacji ciała: "widzicie mnie taką, jaka jestem" Anna Lewandowska pokazała urocze zdjecia z rodzinnych wakacji Anna i Robert Lewandowscy na początku maja przywitali na świecie swoją drugą córeczkę Laurę. W te wakacje wybrali się już na pierwsze rodzinne wyjazdy w powiększonym składzie. Trenerka opublikowała w sieci pierwsze rodzinne zdjęcie. Laura i Klara to bez wątpienia córeczki tatusia. Na najnowszej rodzinnej fotce Anna Lewandowska trzyma Laurę na kolanach. Dziewczynka skierowała swój wzrok na drugi plan, na którym spogląda na tatę i swoją starszą siostrzyczkę Klarę. Robert opowiada o czymś starszej córeczce i oboje wskazują palcami w to samo miejsce. Mój świat - podpisała ten obrazek Anna Lewandowska Internauci nie mają wątpliwości, że mała Klara to córeczka tatusia: Dobrze myślę, że Klarcia to taka córunia tatunia? 😍Pięknie! Jednak Anna Lewandowska stwierdziła: hmm... Mamuni córeczka też ❤️ Nie da się ukryć! Internauci nie szczędzili komplementów pod rodzinnym zdjęciem Lewandowskich: - Cudownie 😍😍😍 szczęście masz wypisane na buzi Aniu ❤️ - ❤️❤️❤️ wspaniałe chwile razem 🥰😘 Anna Lewandowska pokazała również urocze zdjęcie córeczek. Widać,...