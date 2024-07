Jesteśmy świadomi, że scena i kreacje sceniczne rządzą się swoimi prawami. Wiemy też, że Beata Kozidrak ma własny styl, któremu pozostaje wierna od lat. Nie zmienia to faktu, że w ciągu tych lat moda się zmienia. Przyznajemy - niewiele kobiet w wieku artystki może pochwalić się takimi nogami. Nie jest to jednak powód, by pokazywać je w ten właśnie sposób - króciutkie szorty, dziwny pasek, wyjątkowo toporne kozaki... Nie da się też nie zauważyć, że skóra nóg jest znacznie ciemniejsza od reszty ciała piosenkarki. Mogłoby się wydawać, że wyżej jest lepiej - koszula w modny wzór moro. Nie wiemy tylko, skąd na ramionach wzięły się te spiczaste bufki... A co wy sądzicie? Podoba wam się stylizacja Beaty z tegorocznego Festiwalu w Sopocie?

