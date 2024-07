1 z 4

Co w kinach? Za oknem wiosna, w poszukiwaniu zimy trzeba więc udać się właśnie do kina. A tam czeka między innymi polski thriller „Na granicy”. Znudzeni śniegiem będą się zaś mogli wybrać do starego Hollywood („Ave, Cezar”), Nowego Jorku („Brooklyn”) i na ulice animowanego Zwierzogrodu (...”Zwierzogród”). Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A dziś zaczynamy od:

Premiery kinowe weekendu 19-21.02.2016

Brooklyn

Na ekranie kina Irlandczycy emigrowali do Stanów Zjednoczonych już wielokrotnie, żeby wspomnieć choćby „Za horyzontem” z Tomem Cruise'em i Nicole Kidman czy „Gangi Nowego Jorku” z Leonardo DiCaprio (Oscary coraz bliżej, czy w końcu bidulek otrzyma statuetkę? Zobaczcie, gdzie obejrzycie transmisję z gali). Teraz historia się powtarza, choć już bardziej kameralnie za sprawą Ellis (Saoirse Ronan), która w latach 50. ubiegłego wieku udaje się do Nowego Jorku. W Irlandii zostawia rodzinę, a w USA szuka lepszego życia. Nominowany do Oscara w trzech kategoriach „Brooklyn” zapowiada się na ciepłe, zwyczajne kino, które zaowocuje paroma łzami i kilkoma uśmiechami. Zwolennicy (zwolenniczki :) ) takiego będą zadowoleni.

Werdykt: Feministki wybaczą: kino kobiece

Zwiastun Brooklyn: