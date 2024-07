Czy Leonardo DiCaprio otrzyma Oscara za rolę w filmie "Zjawa"? Jego nazwisko jest obecnie jednym z najbardziej gorących w branży filmowej. Wszyscy zastanawiają się, czy aktor w końcu otrzyma wymarzoną statuetkę. DiCaprio był nominowany do tej nagrody już czterokrotnie: za występy w filmach "Co gryzie Gilberta Grape'a", "Aviator", "Krwawy diament" i "Wilk z Wall Street". Za każdym razem, gdy Leo przegrywał, wszyscy zastanawiali się, kiedy w końcu ten wybitny aktor otrzyma tę najważniejszą nagrodę filmową. Być może to właśnie w tym roku mu się poszczęści. W czasie rozdania Złotych Globów, które są nazywane przymiarką do Oscarów, to właśnie Leo był największym triumfatorem. Gdy obierał nagrodę, oklaskiwano go na stojąco!

Oscary 2016 - najlepszy aktor - typy bukmacherów

Gdy tylko ogłoszono nominacje do Oscarów 2016, oczy całego świata znów zwrócone były w stronę Leonardo DiCaprio. To właśnie "Zjawa" z Leo w roli głównej zebrała najwięcej, bo aż 12 nominacji! W tym za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Konkurentami Leo są:

Bryan Cranston, "Trumbo"

Matt Damon, "Marsjanin"

Michael Fassbender, "Steve Jobs"

Eddie Redmayne, "Dziewczyna z portretu"

Który z nich otrzyma nagrodę? Typy bukmacherów są jednoznaczne! To właśnie Leonardo DiCaprio jest pewniakiem do tegorocznego Oscara. Lista kolejnych kandydatów prezentuje się następująco: Eddie Redmayne, Michael Fassbender, Bryan Cranston oraz Matt Damon. Czy te przewidywania się sprawdzą, a Leo przestanie być największym pechowcem Hollywood? Będziecie trzymać za niego kciuki?

Leonardo DiCaprio na 88. obiedzie dla nominowanych do Oscara.

Czy aktor w końcu otrzyma wymarzoną statuetkę?

