Kinga Rusin o swoim prywatnym życiu mówi niewiele. Ostatni raz jej wyznania oscylowały wokół ślubu z Tomaszem Lisem. Jeśli zaś chodzi o aktualnego ukochanego, Marka Kujawę, nie ma mowy o jakichkolwiek wyznaniach w gazecie. Zobacz: Rusin zabrała Kujawę na Bal Dziennikarzy. Koniec kryzysu?

Już za chwilę Walentynki i mogłoby się wydawać, że prezenterka ma na ten dzień wyjątkowe plany i spędzi romantyczny czas u boku partnera. Okazuje się jednak, że Rusin nie praktykuje obchodzenia tego święta i uważa, że miłość powinno okazywać się na co dzień. 14 luty dziennikarka ma już zaplanowany co do godziny, a towarzyszyć jej będą Michał Piróg i Agustin Egurrola. Wszystko za sprawą tego, że właśnie we trójkę przebywają w Sewilli, gdzie odbywają warsztaty do "You Can Dance":

Ja kocham Amerykę, ale nie bezgranicznie i nie bezkrytycznie. Walentynki to bardzo śmieszne święto jest. Ja uważam, że Walentynki trzeba robić sobie codziennie, jeżeli oczywiście można i trzeba być miłym, kochającym, wspierającym zawsze, ale oczywiście jeżeli mój partner jakoś zechciałby się zaznaczyć to... Zresztą ja będą obchodziła w tym roku Walentynki z Pirógiem i Egurrolą, także myślę, że chłopaki naprawdę postarają się. Oni uwielbiają robić mi różne przemiłe niespodzianki, także jestem przekonana, że będę bawiła się wspaniale w Sewilli na warsztatach "You Can Dance" - powiedziała w "Dzień Dobry TVN".

Kinga zamieściła już nawet pierwsze zdjęcia z gorącej Hiszpanii.

