Kinga Rusin na sobotni bal charytatywny fundacji "TVN nie jesteś sam" przyszła ze swoim ukochanym, Markiem Kujawą. Zakochani bardzo rzadko pokazują się razem publicznie, robią wyjątki dla Balu Dziennikarza czy Gali Polskiej Rady Biznesu. Para nie chce też afiszować się ze swoim uczuciem, dlatego nie zdecydowali się wspólnie pozować fotoreporterom.

Może to jest sposób na udany związek w show-biznesie? Kinga Rusin i Marek Kujawa są ze sobą już 5 lat. Kujawie jako adwokatowi nie wypada brylować na imprezach, ale bal Fundacji TVN "nie jesteś sam" w Arkadach Kubickiego to niezwykła impreza. Tu po prostu trzeba się pojawić nie tylko, by się bawić, ale też, żeby pomóc podopiecznych Fundacji.

