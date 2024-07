1 z 9

Wielkie gale mają to do siebie, że spotyka się na nich cała plejada gwiazd i potem mówi się, że na danej imprezie "byli wszyscy". Może to czasem prowadzić do sytuacji, w której na salonach w jednym czasie pojawiają się osoby, które zwykle unikają swojego towarzystwa. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia podczas wczorajszej Gali Nagród Polskiej Rady Biznesu. Przypomnijmy: Gwiazdy i milionerzy na gali Polskiej Rady Biznesu

Na imprezie pojawiły się bowiem Hanna Lis i Kinga Rusin. Historii tej znajomości nikomu chyba nie trzeba przybliżać, ale faktem jest, że panie kiedyś mocno się przyjaźniły. Wczoraj zaś doszło do jednego z nielicznych spotkań tej dwójki na tym samym wydarzeniu, aczkolwiek pewności co do tego, czy panie np. ze sobą rozmawiały nie mamy. Hanna pojawiła się sama, ale zachwyciła w czerwonej kreacji od La Manii. Rusin zaś triumfowała w bieli i przystojnym facetem u boku. To pierwszy raz od wielu miesięcy, kiedy Marek Kujawa towarzyszy swojej ukochanej podczas publicznego wyjścia.

