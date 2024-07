1 z 8

Kim Kardashian zawsze stara się być na bieżąco z trendami. Efekt bywa czasami daleki od zamierzeń, ale to nie zniechęca celebrytki do kolejnych starań. Każde jej publiczne wyjście, nawet na małe zakupy, to okazja porównywalna do premiery na czerwonym dywanie. Niestety, zdarza się, że strój Kim nie tylko ma niewiele wspólnego z okazją, ale i... pogodą. Ostatnio paparazzi przyłapali celebrytkę na zakupach w bardzo ciepły, żeby nie powiedzieć upalny dzień. Co miała na sobie? Obowiązkowy dekolt, ale i obcisłą skórzanę spódnicę i wysokie, zakryte buty. Ciężko uznać taką stylizację za komfortową, ale czego nie robi się dla mody.

Zobaczcie Kim na zakupach z matką w Los Angeles: