Piotr Woźniak-Starak jako producent filmowy znalazł się na ustach wszystkich wraz z wielkim sukcesem filmu "Bogowie". Woźniak-Starak wyprodukował ten kinowy hit z pamiętną rolą Tomasza Kota jako Zbigniewa Religi. Film znalazł się na liście 30 najchętniej oglądanych premier kinowych po 1989 roku (na 23. miejscu!) Podobno mąż Agnieszki Woźniak-Starak zarobił na nim aż 4 miliony złotych.

Na samym początku trochę przeszkadzało. Jako młody producent chodziłem i prosiłem o pieniądze na projekty filmowe, które są dosyć ryzykowne. Wszyscy patrzyli jak na wariata i mówili: "Niech tata da. Przecież ma". I od tej ściany odbijałem się przy "Bogach" dosyć często. A teraz, po sukcesie filmu, działa to na korzyść Watchout Productions - zaznaczył Piotr Woźniak-Starak w rozmowie z magazynem "Forbes".

Kolejnym wielkim sukcesem Piotra Woźniaka-Staraka okazał się być film "Sztuka kochania" w reżyserii Marii Sadowskiej, w którym główną rolę Michaliny Wisłockiej zagrała Magdalena Boczarska. Co ciekawe, to żona, Agnieszka Woźniak-Starak skłoniła go do tego, aby wziąć na warsztat biografię tej wyjątkowej seksuolożki. Zresztą ich związek to też gotowy scenariusz na film. Zobaczcie poniżej!