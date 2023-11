Od niedzielnego poranka trwają poszukiwania 39-latka z Warszawy, który nad ranem miał wpaść do jeziora Kisajno. Mężczyzna wraz z 27-letnią kobietą poruszali się motorówką. Oboje wpadli do wody. Kobiecie udało się dopłynąć do brzegu. Z kolei mężczyzna wciąż jest poszukiwany przez policję.

W niedzielny wieczór funkcjonariusze przerwali akcję. Dlaczego? Czy pojawił się nowy trop? Zobaczcie poniżej!

Poszukiwania 39-latka nad jeziorem Kisajno

Do zdarzenia miało dojść w nocy z 17 na 18 sierpnia.

O godz. 4 rano policjanci dostali zgłoszenie, że na jeziorze Kisajno stoi motorówka z wyłączonym silnikiem. Na łodzi nie było nikogo, natomiast na brzegu jeziora znajdowała się kobieta, która zeznała śledczym, że pływała po jeziorze z 39-letnim mieszkańcem Warszawy. Kobieta jest obecnie przesłuchiwana – powiedział Faktowi mł. asp. Rafał Jackowski z komendy wojewódzkiej policji w Olsztynie.

Dlaczego tych dwoje znalazło się w wodzie? Powodem miał być źle wykonany manewr skrętu. Tak przynajmniej twierdzi asp. Iwona Chruścińska z komendy powiatowej policji w Giżycku.

Szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza trwała przez cały dzień. Uczestniczył w niej między innymi helikopter. Niestety, wieczorem akcja musiała być przerwana. Jednak jak zapewniają policjanci, funkcjonariusze wrócą na miejsce w poniedziałek już od samego rana.

Czy poszukiwany 39-latek to Piotr Woźniak-Starak?

W mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, jakoby zaginionym 39-latkiem miał być Piotr Woźniak-Starak. Znany producent filmowy faktycznie wypoczywał w ten weekend wraz ze swoją żoną i przyjaciółmi na Mazurach. Jego rodzina ma tam bowiem okazałą posiadłość, która mieści się niedaleko miejsca, gdzie wydarzył się wypadek. Jak podaje "Fakt", to właśnie w tych okolicach policja najbardziej skupia się na poszukiwaniach.

Czy może chodzić o Piotra Woźniaka-Starak? Policja na razie nie udziela konkretnych informacji.

Dla dobra sprawy na razie nie mogę podawać żadnych szczegółów. Wciąż trwają szeroko zakrojone poszukiwania zaginionego mężczyzny. Mogę jedynie potwierdzić, że jest to 39-letni mieszkaniec Warszawy - powiedziała nam asp. Iwona Chruścińska.

Agnieszka Woźniak-Starak dzień przed wypadkiem pochwaliła się na Instagramie zdjęciem zrobionym na Mazurach

Czy może chodzić o Piotra Woźniaka-Staraka?

