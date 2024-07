W grudniu 2013 roku, światem wstrząsnęła informacja o tragicznej śmierci aktora Paula Walkera. Jego pogrzeb miał charakter prywatny i pojawili się na nim wyłącznie najbliższi zmarłego. Wśród nich znalazła się polska aktorka i wokalistka, Natalia Safran. To właśnie w jej teledysku na kilka dni przed śmiercią wystąpił Walker. Przypomnijmy: Polska aktorka była na pogrzebie Walkera: "Tonęliśmy we łzach"

Po premierze wspomnianego "All I Feel Is You", kolejny singiel z płyty "High Noon" Natalii Safran trafił ponownie nie tylko na ścieżkę dźwiękową hollywoodzkiej produkcji, ale usłyszeć go można już w pierwszej, otwierającej film "Anna" scenie.

Utwór "Say Goodbye" wspólnie napisał i zaśpiewał poznański duet muzyczny, pracujący w Polsce i USA - rodzeństwo Natalia Safran i Mikołaj Jaroszyk. Polka ma na swoim koncie role w takich produkcjach, jak m.in. "Powiedz tak", "Nawiedzona narzeczona" czy "Flypaper".

