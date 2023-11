1 z 5

A jednak! Marta Gałuszewska weźmie udział w Krajowych Eliminacjach do Eurowizji 2018, które odbędą się już 3 marca o godzinie 21:30 w TVP! Zwyciężczyni ostatniej edycji programu "The Voice of Poland" zaprezentuje utwór "Why don’t we go". Mówi się, że będzie to angielska wersja jej debiutanckiego singla "Nie mów mi nie", który już zdobywa szczyty list przebojów. Mówi się, że Marta ma największe szanse na zwycięstwo w preselekcjach. Dlaczego? Sprawdźcie!

Marta Gałuszewska pojedzie na Eurowizję 2018?

O udziale Marty w preselekcjach mówiło się już jakiś czas temu, ale w kontekście duetu z Michałem Szpakiem z piosenką "Don't Poison Your Heart". Gałuszewska była ponoć bardzo entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu, ale decyzja miała należeć do wytwórni. Ostatecznie z duetu wyszły nici, a więc wokalistka postanowiła spróbować swoich sił solowo. Z wielkim sukcesem, bowiem dostała się do finałowej dziesiątki, która powalczy o wyjazd na Eurowizję do Lizbony. I ma ogromne szanse, żeby wygrać preselekcje!

