1 z 5

Michał Szpak ponownie wystąpi na Eurowizji?! Takie informacje pojawiają się od momentu, kiedy wydał trzyminutowy singiel "Don't Poison Your Heart". Okazuje się, że rzeczywiście wokalista myślał o tym, aby ponownie wziąć udział w polskich preselekcjach, ale tym razem chciał, by towarzyszyła mu Marta Gałuszewska - zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice of Poland"! W tej sprawie wytwórnia Szpaka wysłała nawet zapytanie do wytwórni Gałuszewskiej, czy ich duet mógłby wziąć udział w preselekcjach! Czy to możliwie? Poznajcie szczegóły na kolejnych stronach!

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak weźmie udział w eliminacjach do Eurowizji 2018? Znamy jej decyzję!