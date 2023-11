Już jest! Władze Telewizji Publicznej ogłosiły listę finalistów Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2018! Kto już 3 marca będzie walczyć o możliwość reprezentowania naszego kraju podczas międzynarodowego konkursu muzycznego? Na liście pojawili się m.in. Maja Hyży, Marta Gałuszewska czy Saszan. Kto jeszcze? Wiemy!

Kto ma szansę pojechać na Eurowizję?

TVP opublikowała w sieci listę muzyków, którzy mają szansę pojechać na Eurowizję. Krajowe Eliminacje odbędą się już 3 marca- wtedy dowiemy się, kto zostanie reprezentantem Polski na konkursie w Lizbonie! Zobaczcie, kto znalazł się na liście finalistów i ich piosenki!

1. Saszan – „Nie chcę ciebie mniej”

2. Monika Urlik – „Momentum”

3. Isabel Otrebus – „Delirium”

4. Ifi Ude – „Love is stronger”

5. Future Folk – „Krakowiacy i górale”

6. Gromee feat. Lukas Meijer – „Light me up”

7. Marta Gałuszewska – „Why don’t we go”

8. Pablosson – „Sunflower”

9. Maja Hyży – „Skin”

10. Happy Prince – „Don’t let go”

Saszan, czyli 23-letnia Roksana Pindor to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Ma szansę wygrać Eurowizję?

Monikę Urlich możecie pamiętać z programu "The Voice of Poland". W show TVP dotarła aż do półfinału. Wokalistka jakiś czas temu chciała reprezentować Irlandię w konkursie Eurowizji.

Isabel Otrębus- Isabel to wokalistka, która rok temu również próbowała swoich sił w polskich preselekajcach. Zajęła wówczas 4. miejsce.

Ifi Ude to polsko nigersyjska wokalistka, którą możecie pamiętać z programu Must Be The Music.

Future Folk- to zespół w którym występuje gwiazdor ostatniej edycji "Azja Express" Stanisław Karpiel-Bułecka.

Gromee to 39-letni DJ. Jak informuje dziennik-eurowizyjny.pl Gromee czyli Andrzej Gromala jest również producentem i autorem tekstów.

Marty Gałuszewskiej chyba nie musimy Wam przedstawiać. Marta jest finalistką ostatniej edycji "The Voice of Poland". Była podopieczną Michała Szpaka.

Maja Hyży popularność zyskała dzięki występom w programie "X-Factor".

Jak informuje portal dziennik-eurowizyjny.pl na temat kandydatów Pablosson i Happy Prince nie ma w sieci żadnych informacji.

Jak myślicie, kto ma szansę wygrać Krajowe Eliminacje? Kto Waszym zdaniem powinien reprezentować nasz kraj na Eurowizji? Macie swojego faworyta?

Maja Hyży wśród finalistów Krajowych Eliminacji Eurowizji 2018.

Na liście znalazła się również Marta Gałuszewska, zwyciężczyni The Voice of Poland.