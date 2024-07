1 z 9

Już 9 września w Polsacie startuje druga edycja programu "Hell's Kitchen". Pierwsza odsłona kulinarnego show cieszyła się ogromną popularnością, a Wojciech Modest Amaro udowodnił, że pod względem charakteru potrafi przebić nawet Magdę Gessler. Powodów do narzekań nie ma też zwycięzca pierwszej edycji. Przypomnijmy: Przystojny Amaro na ramówce Polsatu. Był też zwycięzca Hell's Kitchen z dziewczyną

Kogo zobaczymy w kolejnej odsłonie show? Wśród uczestników znalazła się twarz, którą telewidzowie mogą już kojarzyć. W "Hell's Kitchen" pojawi się bowiem Mariusz Adam Ryjek, który wystąpił w aż trzech edycjach "You Can Dance" transmitowanego w TVN. Co ciekawe, imponująca muskulaturą tancerza zachwycała się wówczas Kinga Rusin, która zasiadała w jury programu.

Masz bardzo fajne bicepsy - skomentowała na wizji gwiazda.

Gotowanie to kolejna po tańcu pasja Mariusza i wiele wskazuje na to, że ma szanse sporo namieszać, a być może powalczyć nawet o zwycięstwo w "Hell's Kitchen". Jego koledzy z programu i sam Modest Amaro będą mieli szanse przekonać się o jego nieprzewidywalnym charakterze już w pierwszym odcinku.

