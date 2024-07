Krystyna Pytlakowska to dziennikarka "Vivy!", która ma na swoim koncie potężną ilość najgorętszych wywiadów z gwiazdami. Wczoraj chętnie opowiedziała o swojej pracy w "Dzień Dobry TVN", gdzie zdradziła np. o najtrudniejszym rozmówcy w swojej długiej karierze, czyli Lechu Wałęsie, a także opowiedziała o najbardziej poruszającej rozmowie - z Pawłem Wawrzeckim.

Nie zabrakło też pytań o przyjaźń z gwiazdami. Pytlakowska bez zastanowienia wskazała, że silniejsza prywatna więź łączy ją z Dodą. Zdradziła nawet pewną historię z ich życia:

- Tak naprawdę to ja się przyjaźnię, i teraz będziecie zaskoczeni, myślę, że z Dodą. Wywiady robimy raz na rok, czy raz na dwa lata, a widujemy się o wiele częściej. Łączy nas wielka miłość do zwierząt. Pamiętam jak siedziałyśmy u mnie przy herbacie - ona zielonej, ja zwykłej, i snułyśmy wizję, co my zrobimy tym chłopak, którzy urwali głowę psu husky ze schroniska ciągnąc go za samochodem. No byłyśmy niesamowicie wzburzone i wymyślałyśmy takie tortury, że kupimy giwery w internecie, że jak będą wychodzić z aresztu to ich odstrzelimy.