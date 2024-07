1 z 14

Kilka dni temu informowaliśmy was, że aktorka znana z serialu "Seks w wielkim mieście" Kim Cattrall wybiera się do Polski z kilkudniową wizytą. Gwiazda wzięła udział w największym festiwalu kina niezależnego w Krakowie i zasiadła w jury, które wybierze najlepszą produkcję zaprezentowaną na festiwalu. Przypomnijmy: Gwiazda kultowego serialu w Polsce! Znamy szczegóły wizyty

W godzinach popołudniowych gwiazda wzięła udział w konferencji prasowej na której pojawiła się w czarnym kostiumie do którego dobrała płaszcz w tym samym kolorze oraz pomarańczową torebkę, którą złamała całość. Pomimo stylowego zestawu, Kim zwróciła na siebie uwagę jeszcze jedną, drobną wpadką - kilkudniowym lakierem na paznokciach, który zdążył odprysnąć. A może to efekt wielogodzinnego lotu do Krakowa.

Poniżej zdjęcia z jej pobytu w naszym kraju. Bardzo się zmieniła od czasu roli w kultowej produkcji?