Mister Supranational 2022: Oto zwycięzca! Nie obyło się bez wpadki 

Barbara Kurdej-Szatan zachwyciła swoim występem podczas gali Mister Supranational 2019! Wielki finał konkursu, który odbył się 7 grudnia w Katowicach już za nami. O tytuł najprzystojniejszego mężczyzny walczyło 40 kandydatów, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Jak już wiemy, tytuł Mister Supranational należy do Mistera Stanów Zjednoczonych! Polak, Tomasz Zarzycki otrzymał tytuł III Wicemistera Supranational 2019. Na gali zaśpiewała m.in. Basia Kurdej-Szatan, która już dawno nie zaprezentowała się w tak seksowej kreacji! Basia Kurdej-Szatan dała czadu na scenie Barbara Kurdej-Szatan podczas konkursu Mister Supranational 2019 zaśpiewała wielki światowy hit "Feeling good". Aktorka zachwyciła zarówno swoim głosem, jak i wyglądem! Basia Kurdej-Szatan zaprezentowała się na scenie w cekinowej czarnej sukni z seksownym rozcięciem w spódnicy. Look gwiazdy uzupełniły delikatne sandałki na wysokim obcasie. Zobaczcie zdjęcie i nagranie z występu Barbary Kurdej-Szatan na wyborach Mister Supranational 2019! Ależ ona ma głos! My mówimy WOW! Zobacz także: Ile kilogramów Basia Kurdej-Szatan straciła w "Tańcu z gwiazdami"? Zapytaliśmy! Barbara Kurdej-Szatan na wyborach Mister Supranational 2019. Gwiazda zachwyciła swoim głosem i stylizacją! Podobał się Wam występ artystki?