"The Crown": Kim był Dodi Al-Fayed, ostatni kochanek księżnej Diany? Zginął razem z nią w paryskiej kraksie

Syn miliardera, playboy, który podbijał serca gwiazd kina, czyli Dodi Al-Fayed – to z nim księżna Diana spędziła ostatnie godziny swojego życia. Co ich łączyło?

Tragiczny wypadek z 31 sierpnia 1997 roku, w którym zginęła księżna Diana, wstrząsnął nie tylko Wielką Brytanią, ale i całym światem. Uwaga obywateli skupiła się tak bardzo na śmierci królowej ludzkich serc oraz późniejszych uroczystościach żałobnych, że niektórzy nie pamiętają dziś, że wraz z nią życie stracił również Dodi Al-Fayed. Choć syn milionera sam nigdy nie uchodził za wielką gwiazdę show-biznesu, to był znany w środowisku. Romansował z najsłynniejszymi kobietami świata jak Winona Ryder czy Tina Sinatra. Według Martyna Gregory’ego, autora książki o ostatnich dniach Lady Di, była partnerka księcia Karola feralnego dnia jechała z hotelu Al-Fayeda do jego apartamentu. Ona została pochowana na oczach tłumów, on w tym samym czasie miał skromny pogrzeb muzułmański w centralnym meczecie w Londynie. Media nadal spekulują na temat tego, co naprawdę łączyło księżną Dianę i producenta filmowego. Jedni widzą w nim jej przyjaciela, inni kochanka, z którym być może planowała wspólną przyszłość. Kim był Dodi Al-Fayed?

Dodi Al-Fayed, czyli „ten, na którym można polegać”

Choć w branży filmowej uchodził za bogacza i playboya, który interesował się gwiazdami kina, prawdopodobnie świat nie zainteresowałby się Dodim Al-Fayedem aż tak, gdyby w sierpniu 1997 roku mężczyzna nie zginął w tej samej limuzynie co księżna Diana. Emad El-Din Mohamed Abdel Moneim Fayed (tak brzmi jego pełne imię) przyszedł na świat 15 kwietnia 1955 roku w Aleksandrii, w Egipcie. Jego tradycyjne imię Emad znaczy „ten na którym można polegać”.

Ostatni mężczyzna Lady Di był synem Mohammeda Al-Fayeda – egipskiego miliardera, który pracował w firmie importującej meble, należącej do Adnana Khashoggiego. Starszy Al-Fayed w 1953 roku poznał siostrę swojego szefa, Samirę, z którą rok później wziął ślub. Owocem ich miłości był Dodi. Jego rodzice rozstali się zaledwie kilka lat po tym, jak przyszedł na świat.

Po rozpadzie małżeństwa rodziców Dodi Al-Fayed rzadko widywał ojca, który założył nową rodzinę z kobietą pochodzącą z Finlandii, jednak nie mógł narzekać na brak wygód. Przez długie lata miał pod ręką służbę i często podróżował. Jego matka wyszła za kuzyna i kursowała między Kairem, Paryżem a Madrytem. Od czasu do czasu Dodi odwiedzał ojca w Egipcie i Wielkiej Brytanii.

Mohammedowi Al-Fayedowi zależało, aby jego syn otrzymał prestiżowe wykształcenie, dlatego kiedy Dodi miał 13 lat, rozpoczął naukę w ekskluzywnej szkole w Szwajcarii. Nie dotrwał tam jednak nawet do końca roku ze względu na zbyt wysoki poziom. Chłopak wciąż mógł liczyć na swojego ojca. Jako nastolatek żył w Londynie, utrzymując się z kieszonkowego, które mogło sięgać nawet 100 tysięcy funtów. Mając 19-lat, postanowił zaciągnąć się do szkoły wojskowej Royal Military Academy w Sandhurst. To tam później kształcili się książęta William i Harry.

Playboy branży filmowej

Mijały lata, a Dodi Al-Fayed nadal nie znalazł swojej drogi. Przygoda z akademią wojskową skończyła się zaledwie po sześciu miesiącach. Później syn miliardera próbował zostać pilotem w siłach powietrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ojciec przerzucał go między swoimi spółkami, powierzając różne stanowiska, na których ostatecznie młody Al-Fayed się nie sprawdzał. Mimo to Dodi cały czas żył z fortuny seniora.

Wreszcie do głosu doszła wielka miłość Dodiego – kino. Jego firma weszła na rynek w 1979 roku i zajęła się produkcją filmów. Pierwszy sukces przyszedł już po dwóch latach. „Rydwany ognia”, które w 1981 roku współprodukował młody Al-Fayed, otrzymał aż pięć Oscarów. Dodi nie był już nikim. Wówczas oddał się drugiej miłości – gwiazdom. I tak zaczął romansować z Valerie Perrine.

Księżna Diana nie była pierwszą znaną kobietą, która pojawiała się razem z Dodim Al-Fayedem. Producent filmowy wiązał się z takimi sławami jak Winona Ryder, Joanne Whalley, Brooke Shields, Mimi Rogers czy Tanya Roberts. Chętnie pokazywał się też w towarzystwie modelek: Koo Stark, Marie Helvin, Julią Tholstrup i Traci Lind. Prasa rozpisywała się też o jego romansach z Tiną Sinatrą oraz Charlotte Hambro, wnuczką Winstona Churchilla.

Dodi Al-Fayed i księżna Diana na jachcie

Po raz pierwszy Dodi Al-Fayed miał spotkać księżną Dianę w 1986 roku. Lady Di obserwowała z trybun mecz polo, w którym grali egipski producent filmowy oraz jej ówczesny mąż, książę Karol. Wtedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że dekadę później dojdzie do skandalu. W 1997 roku świat ujrzały zdjęcia królowej ludzkich serc, całującej się na jachcie z Dodim. Playboy świata kina był wówczas zaręczony z modelką Kelly Fisher, która postanowiła pozwać go o porzucenie przed ołtarzem, wnosząc o ogromne odszkodowanie.

Choć młody Al-Fayed spotykał się już ze znanymi kobietami, nie przypuszczał, że znajomość z księżną Dianą wywróci jego świat do góry nogami. Dziennikarze nieustannie się do niego dobijali, atakując jego prywatność. Mimo zamieszania producent postanowił zaprosić Lady Di oraz jej synów do Saint-Tropez. Później wybrali się już tylko we dwoje, budząc jeszcze większe zainteresowanie mediów.

Od tego momentu prasa nieustannie spierała się co do relacji Dodiego i księżnej Diany. Przyjacielski pocałunek pocieszenia, a może początek ognistego romansu? Nie było dnia, by w mediach nie pojawiały się domysły na temat zaręczyn i planowania wspólnego życia księżnej Walii i producenta filmowego. Oni jednak nigdy nie odnieśli się do plotek.

Czy parę przyjaciół – lub kochanków – czekało bajkowe życie? Księżna Diana wreszcie miała szansę oderwać się od rodziny królewskiej i zapomnieć o nieudanym małżeństwie z księciem Karolem, a Dodi Al-Fayed mógł zerwać z łatką playboya i rozpocząć stabilne życie u boku jednej kobiety. Tego jednak nie wiemy, ponieważ ich historia doczekała się brutalnego zakończenia w tunelu Alma w Paryżu.

Ojciec Dodiego Al-Fayeda jest pewien, że jego syn został zamordowany

Śmierć księżnej Diany wywołała szereg teorii spiskowych. Przekonany o tym, że zdarzenie z 31 sierpnia 1997 roku nie było przypadkowe, jest ojciec Dodiego Al-Fayeda. Sam wysnuł ponad 170 teorii, które podważają ustalenia francuskich śledczych. Już w dniu tragedii starszy multimiliarder stwierdził, że było to „dopracowane” morderstwo.

Mohammed Al-Fayed od 25 lat nie zmienia zdania i twierdzi, że Windsorowie nie akceptowali związku matki przyszłego króla z muzułmaninem. Jego zdaniem najbardziej na śmierci księżnej Walii zależało księciu Filipowi oraz księciu Karolowi. Później egipski bogacz, który jest właścicielem m.in. paryskiego hotelu Ritz, oświadczył, że księżna Diana spodziewała się dziecka z jego synem. Większość teorii została obalona jednak przez specjalistów, którzy pracowali przy wypadku.

