Od kiedy Meghan i Harry pokazali światu swojego syna, Archiego Harrisona, królewscy fani z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia chłopca. W końcu kiedy zobaczyliśmy go po raz pierwszy było widać jedynie twarz dziecka, bo było owinięte w kocyk, a na głowie miało czapeczkę. Co prawda podczas konferencji padło pytanie do kogo jest podobny, ale książę Harry szczerze wyznał, że wygląd dziecka zmienia się każdego dnia i na razie sami nie są w stanie tego ocenić. Okazuje się, że niedługo będzie okazja, aby wszyscy znów mogli zobaczyć Archiego! Będzie nią pierwsza rocznica ślubu Meghan i Harry'ego, która przypada na 19 maja.

W jaki sposób Meghan i Harry będą świętować rocznicę ślubu?

Pierwsza rocznica ślubu dla księżnej i księcia Sussex będzie wyjątkowa. W końcu na świecie jest już ich syn, który jest dla nich oczkiem w głowie. Książęca para może uczcić ten dzień, pokazując rodzinne zdjęcie z nowo narodzonym Archiem. W ten sposób pokazaliby, jak zmieniło się ich życie w ciągu ostatniego roku. Z drugiej strony mogą wziąć przykład z Kate i opublikować zdjęcie dziecka dopiero miesiąc po narodzinach. Chociaż to mało prawdopodobne, w końcu Meghan wszystko robi zupełnie inaczej niż jej szwagierka!

Kiedy Archie Harrison zostanie ochrzczony?

W tym roku z całą pewnością zobaczymy więcej zdjęć Archiego, w końcu w najbliższych miesiącach książę Harry i księżna Meghan zorganizują jego chrzest. Tradycyjnie w rodzinie królewskiej uroczyste chrzciny odbywają się między trzecim a szóstym miesiącem życia dziecka. Książę George miał trzy miesiące, kiedy został ochrzczony, z kolei księżniczka Charlotte i książę Loius mieli jedynie po dwa miesiące. Z kolei chrzest księcia Harry'ego odbył się kiedy ojciec Archiego miał trzy miesiące. Najbardziej prawdopodobne jest, że chrzest będzie zaplanowany na lipiec, aby uroczystość odbyła się przed królewską przerwą wakacyjną.

Meghan Markle i książę Harry z Archiem podczas wizyty królowej

