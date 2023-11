2 z 8

Gdy tylko brytyjskie media podały informację, że wnuk królowej Elżbiety II idzie na studia do Szkocji, to Uniwersytet St. Andrewsa przeżył prawdziwe oblężenie odnośnie aplikacji. Wszystkie młode i wolne kobiety pragnęły studiować u boku następcy brytyjskiego tronu. Fakt ten nie przeszedł bez uwagi również Kate! Brytyjka, która po maturze zrobiła sobie rok przerwy i wyjechała do Chile także pragnęła poznać księcia. Ponoć wybrała nawet te same przedmioty co William. Finalnie księżna została magistrem historii sztuki, natomiast książę w trakcie studiów zmienił jedne zajęcia na geografię. Te pozwoliły mu uzyskać stopień magistra sztuk pięknych wyższej drugiej klasy. Ale para poznała się jednak podczas studenckiego pokazu mody. Kate zauroczyła Williama przechadzając się po wybiegu!